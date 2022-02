Il Venezia prepara lo sgambetto al Napoli, le ultime sulla formazione di Zanetti

Al “Penzo” arriva il Napoli, il Venezia cerca l’impresa. I lagunari vogliono allungare sulla zona rossa della classifica ma la squadra di Spalletti appare, quantomeno sulla carta, un avversario proibitivo come racconta Tuttosport.

Ultime Serie A

"I ragazzi di Zanetti potranno sfoggiare alcuni tra i pezzi pregiati del mercato: Ullmann e Cuisance dovrebbero partire da titolari nel 4-3-3. Panchina, almeno inizialmente, per Nani e Nsame. I lagunari recuperano Aramu e proveranno a difendere basso, lasciando il pallino del gioco al Napoli per poi punire in contropiede grazie alla velocità di Okereke e al dinamismo e all’intelligenza di Henry.

Almeno i precedenti, infine, non danno sfavorito il Venezia: l’ultima sfida in A tra le due si è giocata nel 66-67 ed è terminata 0-0. Nella massima serie, il Venezia ha vinto due volte contro il solo successo dei partenopei, che hanno centrato la vittoria nella propria storia recente solo nella gara d’andata. I ragazzi di Zanetti vogliono evitare che questo esito si ripeta"