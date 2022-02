Napoli Calcio - Tocca a Victor Osimhen al rientro in campionato. Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in anticipo, dopo aver assaporato il campo in due spezzoni di partita, ora si prepara la partenza dal primo minuto per l’attaccante nigeriano a Venezia. Il centravanti scalpita, pronto a riprendersi quanto perso in questi mesi di assenza tra acciacchi e circostanze varie.