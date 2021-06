Veltroni: "Andai a salutare Sarri a Castel Volturno: nell'attesa rimasi colpito da una cosa..."

Ultime calcio - Walter Veltroni, ex sindaco di Roma, scrive sul Corriere del Mezzogiorno:

"Sono stato juventino e sindaco di Roma. Una volta un cittadino in un dibattito mi disse che ero bravo ma avevo un solo difetto; non ci fu bisogno che aggiungesse altro. Ma nella prima campagna elettorale andai nella sede del Roma Club di Testaccio, luogo storico della tifoseria giallorossa, e sfidai il presidente in una gara tra chi riconoscesse più giocatori nelle foto storiche appese al muro. Ne uscii benissimo, sapevo individuare anche i nomi dei terzini della Rometta di Oronzo Pugliese, titolari e riserve. I tifosi laziali mi rispettarono perché in una trasmissione condotta dal mitico De Angelis, in una delle radio preferite dai biancazzurri, parlai a lungo di Arrigo Dolso, talentuoso centrocampista, e delle promesse della squadra primavera del momento. Una volta andai a trovare Maurizio Sarri a Castel Volturno, nell'attesa con quella squisita persona del capo ufficio stampa Nicola Lombardo, passai in rassegna le immagini degli undici storici della società. Riconobbi Bandoni, Ronzon, Montefusco...il calcio, un tifoso vero, lo ama tutto, sempre".