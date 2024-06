"Vado via, lascio il Napoli": svelate le parole di Di Lorenzo a Conte poche ore fa

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al caso Di Lorenzo svelando le parole pronunciate dal capitano durante la telefonata con Antonio Conte con tanto di virgolettato menzionato nella prima pagina dell'edizione Napoli di Repubblica e anche nella pagina sportiva: "Vado via, lascio il Napoli":

"Giovanni Di Lorenzo ha deciso di interrompere il matrimonio col Napoli dopo quattro stagioni, uno storico scudetto e la fascia di capitano. L’ultima annata – la più difficile dell’era De Laurentiis – ha minato, secondo il giocatore, il rapporto di fiducia necessario a continuare: si è sentito messo in discussione e non più indispensabile. Di Lorenzo lo ha ribadito direttamente ad Antonio Conte: c’è stato un contatto tra i due, una telefonata che non ha spostato di una virgola le rispettive posizioni. Il capitano è stato perentorio: ha ringraziato il nuovo allenatore per la stima e la considerazione, ma non ha cambiato idea: vuole andare altrove e ricominciare con un progetto diverso".