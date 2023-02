Vaciago su Tuttosport: "Tutti erano a conoscenza delle plusvalenze fittizie: vi ricordate cosa si diceva di Ausilio nel 2019?"

Calcio Napoli - Guido Vaciago su Tuttosport scrive un editoriale sul tema delle plusvalenze che è costato, per adesso, quindici punti di penalizzazione in classifica alla Juventus:

"Nessuno si azzardi a dire che le plusvalenze “fittizie” e preordinate le abbiamo scoperte con le intercettazioni della Procura di Torino. Sapevamo tutto. Tutti. E ne scrivevamo, pacificamente. Le plusvalenze sono servite dal 2000 in poi a puntellare i bilanci di decine di club italiani.

Quel programmarle in anticipo, calcolando quale cifra serviva per ossigenare i conti secondo un meccanismo sistematico che ha così turbato la Corte d’Appello Federale è una pratica consolidata nel calcio italiano al punto da avere i suoi campioni o, meglio, i suoi “Re”, come Piero Ausilio, stimato direttore sportivo dell’Inter, uno dei più bravi sul mercato e nella gestione del settore giovanile che, il 2 luglio 2019 veniva definito “Il re delle plusvalenze”. Dove l’abbiamo già letta una storia simile in questi giorni?”.