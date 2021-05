Vaccini, la Campania accelera ma risale la curva dei contagi

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a cosa sta accadendo in Campania in questi giorni:



"I numeri della pandemia in Campania non sono incoraggianti. L’ultimo bollettino, che fotografa la situazione alle 23,59 di mercoledì, registra 649 nuovi contagiati. Il precedente ne conteggiava 634. Ma poiché i tamponi molecolari effettuati sono scesi a 12.627, a fronte dei 14.637 del giorno precedente, il tasso di incidenza è risalito dal 4,33 al 5,13. Ma a preoccupare è soprattutto l’aumento dei morti. Sono risaliti a 40 anche se 14 sono deceduti nelle precedenti 48 ore e gli altri nei giorni precedenti. Il report precedente aveva registrato in tutto 19 decessi.

Di poco, ma sale il numero dei guariti: da 1.519 a 1.5674. Invariato invece il dato sull’occupazione delle terapie intensive: in tutto 93 posti, in calo invece, meno 20, i ricoveri nei reparti ordinari".