Vaccini in Campania: stretta sui no-vax, domani ripartono le scuole. Ma è strage di sacerdoti

Ultimissime notizie Regione Campania. Tutti i dati sulla campagna di vaccinazione a Napoli e in Campania dall'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno: sono state somministrate 673.390 prime dosi ai cittadini campani. Mentre con la seconda dose ne sono stati vaccinati 260.693. Il totale delle somministrazioni ammonta a 934.083. Gli operatori sanitari vaccinati sono al 95,25% (179.640); il personale non sanitario è all’86,84% (34.574); gli over 80 sono al 73,74% (282.197); gli ospiti delle Rsa all’89,19% (14.230); i fragili, per i quali le vaccinazioni sono partite circa due settimane fa, sono al 45,93% (72.939); il personale di scuola e università è all’82,75% (140.792); le forze dell’ordine invece al 79,57% (27.289). Mentre sono 182.422 (37,50%) i vaccinati tra over 70, conviventi-caregiver, personale esterno alle strutture sanitarie.

Covid-19 in Campania

Intanto le ASL in Campania dovranno comunicare l'elenco degli operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino. Senza una motivazione valida, per loro potrebbe scattare la sospensione dello stipendio. In Campania sono più di 5 mila gli operatori sanitari non ancora vaccinati.

Nel frattempo domani riaprono le scuole anche in Campania: rientrano in aule gli alunni fino alla prima media.

Sono 269 i sacerdoti morti a causa del Covid-19 in Italia nel primo anno della pandemia, rileva Sir, l’agenzia dei vescovi italiani. È stato il Nord ad essere più colpito (78%), ma al Sud è la Campania a presentare il conto più pesante con 12 sacerdoti (il 4%) deceduti.