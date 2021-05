Vaccini con il contagocce in Campania, ora si cambia: rinviata la seconda dose

L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito ai vaccini in Campania. Ecco uno stralcio dell'articolo:



"Le scorte dei vaccini Pfizer sono agli sgoccioli in Campania: le dosi sono pressoché esaurite a Napoli città - dove le somministrazioni si fermano per due giorni fino a mercoledì negli hub della Mostra D'Oltremare e di Atitech, che da soli assicurano 8 mila inoculazioni al giorno - ma i frigoriferi sono quasi vuoti anche a Salerno, a Caserta e nei Comuni della provincia a nord del capoluogo dove l'Asl Napoli 2 sta riprogrammando la sua macchina vaccinale capace di girare a oltre 10mila punture al giorno e da stamattina costretta, invece, a viaggiare a bassi regimi".