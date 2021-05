Vaccinazioni in riva al mare, l'ASL inventa l'Happy Hour: ecco dove e come partecipare

L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito agli open day vaccinali in Campania:



"Vaccinazioni in riva al mare, stasera nel cuore della movida flegrea con il «Johnson Happy Hour», e un open day di AstraZeneca, per l'intera giornata di lunedì, nell'hangar dell'Atitech: da Pozzuoli a Napoli è qui la «festa» delle vaccinazioni per i giovani dai 18 ai 39 anni. No vaccino? No Party: due centri vaccinali speciali per due diverse iniziative organizzate, rispettivamente, dall'Asl Napoli 2 Nord e dall'Asl Napoli 1. Il modello scelto a Pozzuoli è molto simile a quello utilizzato a Tel Aviv alcune settimane fa, quando il governo israeliano spingendo al massimo l'operazione di vaccinazione di massa decise di vaccinare i giovani direttamente nei lounge-bar, nelle discoteche e nei pub. Dopo le isole, ora anche le zone balneari puntano a diventare Covid-Free. A cominciare dal litorale flegreo-domitio. Così dalle 18 di oggi parte, nella Piazza a Mare di Pozzuoli, tra il porto e il Tempio di Serapide, il «Johnson Happy Hour»: vaccino in riva al mare per i giovani dai 18 ai 29 anni residenti sul territorio dell'intera Asl Napoli 2 Nord, che comprende 32 Comuni dell'hinterland a nord di Napoli".