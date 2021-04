Vaccinazione obbligatoria per chi lavora nella Sanità: stipendio sospeso a chi si rifiuta!

Ultimissime notizie Covid-19. Il nuovo decreto legge conferma la piena potestà delle Regioni di assumere misure più restrittive per le seconde case (è ancora il caso della Campania che ha vietato gli spostamenti) ed istituisce l’obbligo per chiunque lavori in una struttura sanitaria — medici, infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti, dipendenti amministrativi di Rsa e studi privati — di vaccinarsi. Per chi rifiuta è prevista la sospensione dello stipendio per un tempo congruo all’andamento della pandemia. A rischio, in Campania, sono ben 5358 tra medici, infermieri ed operatori socio-sanitari non vaccinati.

Ad oggi il personale sanitario censito - esclusi gli amministrativi - è di 98.387 unità. Sono stati 93.029 (il 94,5%) coloro che hanno ricevuto la prima dose ed 85.516 gli immunizzati con la seconda dose (il 91%).