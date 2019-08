Universiade, il commissario Basile sul San Paolo: "Sono sicuro che i napoletani ne avranno cura, orgoglioso di aver dato alla città un impianto così"

L'Universiade 2019 di Napoli si è conclusa, adesso è tempo di fare bilanci. Le prime stime ed i primi commenti sono stati più che positivi. Positivo anche l'ammodernamento dello stadio San Paolo di Fuorigrotta, con la completa sostituzione dei sediolini, i lavori all'impianto di illuminazione ed ai servizi igienici. Gianluca Basile, intanto, è stato confermato commissario per l'Universiade sino al trentuno dicembre: per festeggiare la notizia ha annunciato, tra le altre cose, il completamento della posa in opera dei sediolini all'impianto cittadino. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Siamo orgogliosi di aver dato alla città, al Napoli e al suo pubblico uno stadio all’altezza degli altri impianti di livello internazionale. L’interesse con cui sono stati seguiti questi interventi di restyling ha dimostrato la valenza che lo stadio ricopre in ambito sportivo e naturalmente nel cuore dei napoletani che sapranno aver cura di questo importante lascito dell’Universiade. Di questo sono sicuro, non ho dubbi".