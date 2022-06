Under 19, Italia ko ma Ambrosino migliore in campo: "Due assist d'oro, per poco non segna da metà campo"

Finisce 4-1 l’ultimo incontro della fase a gironi giocato contro i bleus. L’Italia comincia bene, in vantaggio con l’attaccante della Roma Volpato dopo 15’ del primo tempo che finisce con un vantaggio di misura dei francesi. Il palo di Coppola nella ripresa nega il pareggio e poi Tchaouna trascina la sua squadra verso la vittoria.

La Gazzetta dello Sport in pagella assegna un bel 7 all’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino, parlando di “Due assist d’oro a Volpato, il primo messo in porta. E il destro da metà campo per poco non finiva dentro”.

Tabellino Francia-Italia 4-1

Marcatori: 16' Volpato, 21' Da Silva, 37' Tchaouna, 69' Tchaouna, 79' Arconte

FRANCIA (4-3-3) : Lienard; Pereira, Zoukrou, Camara (C), Semedo Varela; Da Silva (76' Adeline), Bondo (82' Ben Seghir), Diouf; Ba, Tchaouna (76' Virginius), Cissé (76' Arconte). A disp. Lo-Tutala (GK), Hadjam, Doukouré, Touré, Bonny. All. Chauvin.

ITALIA (4-3-1-2) : Zacchi; Turicchia, Stivanello, Coppola (C), Fontanarosa; Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini; Baldanzi; Volpato, Ambrosino Di Bruttopilo (70' Miretti). A disp. Desplanches (GK), Ghilardi, Giovane, Fabbian, Casadei, Nasti, Faticanti. All. Nunziata.

Arbitro: António Nobre (POR); Assistenti: Pedro Martins (POR) e Steffen Beck Bramsen (DEN); IV Uomo, Morten Krogh (DEN).

Ammoniti: Turicchia, Ba, Degli Innocenti, Bondo, Fontanarosa