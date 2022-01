"Un gol da farfallina e tanto lavoro per la squadra", i quotidiani si inchinano a Petagna: pagelle da urlo per il centravanti

Napoli calcio - Andrea Petagna è stato il migliore in campo nei quotidiani in edicola questa mattina. Ecco alcune pagelle dell'attaccante che ha deciso il match contro la Sampdoria.

Gazzetta 7. Un gol molto bello e tantissimo lavoro per la squadra, ha fatto bene. Sfiora pure il raddoppio. Decisivo.

Corriere dello Sport 7. Il gol è una cifra altissima d'una partita ricca di tanto altro, coraggio e pure intelligenza.

Il Mattino 7,5. Il verissimo nove. Si piazza al centro dell'attacco e non si fa smuovere nemmeno da un carrarmato. Alla faccia della stazza, tira fuori un gol da farfallina: rovesciata e palla all'incrocio. Come se non bastasse, lotta come un leone su tutto il fronte d'attacco e non spreca una giocata.