Un gol da 3.500 significati più uno: lo ha segnato Giovanni Simeone ieri alla Cremonese, come racconta il Corriere dello Sport, spaccando una partita che a un certo punto era diventata brutta, sporca e seriamente complessa, e ritoccando i grandi numeri del Napoli in campionato.

"Quel colpo di testa, un cabezazo come direbbe lui, ha portato a quota 3.500 il numero delle reti realizzate dalla squadra in Serie A. Secondo gol in campionato oltre ai due in Champions. Con una media super: una firma ogni 69,25 minuti in 9 presenze e tutte entrando in corsa. Sì, titolare una sola volta in coppa con i Rangers a Glasgow e poi mai più: ma cosa importa?

L'uomo che ottimizza: entra e segna. E non c'è cosa migliore per un attaccante, per un centravanti che vive per definizione nel nome del gol. Splendida concretezza e anche splendido atteggiamento: il Cholito è una delle più grandi e belle sorprese di questo Napoli imbattuto e vincente"