Un diktat di De Laurentiis ha raffreddato l'interesse di tre big per Fabian Ruiz: il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz

DE LAURENTIIS CATEGORICO

Il quotidiano scrive: "La mediana è un reparto che va migliorato, a prescindere dalla posizione di Fabian Ruiz, che viene dato per partente ma, al momento, nessuna delle pretendenti s’è fatta avanti con una proposta concreta. Si sa soltanto che Aurelio De Laurentiis è stato categorico: chi vuole il centrocampista della nazionale spagnola, dovrà versare 60 milioni di euro. Una cifra che ha raffreddato le voglie di Psg, Barcellona e Real Madrid, ma il mercato andrà avanti per i prossimi due mesi e mezzo e di tempo ce n’è per le riflessioni e le sorprese"