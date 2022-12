Ultimo giorno di allenamenti prima di Natale, ecco quando è prevista la ripresa: c'è un chiodo fisso per i giocatori

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito agli allenamenti degli azzurri a Castel Volturno prima della fine de 2022:

"Il Napoli si allenerà anche oggi al Training Center di Castel Volturno, poi la ripresa è fissata martedì 27. Il chiodo fisso ovviamente è l’Inter, anche se i tifosi pensano già al big match contro la Juventus del 13 gennaio. La società ha messo in vendita ieri pomeriggio i primi biglietti ( solo gli anelli inferiori per Distinti e Curva che costa 50 euro): in poche ore la tribuna Nisida è quasi esaurita".