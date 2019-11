Ammutinamento Napoli, Repubblica: i calciatori possono andare allo scontro totale con ADL, la società ha un asso nella manica

L'ammutinamento costerà caro ai calciatori del Napoli, multe salata sono già arrivate agli azzurri. Inoltre De Laurentiis pensa anche di puntare sul danno d'immagine. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Adesso il pallino passa al capitano Insigne e ai suoi compagni, dai quali è arrivato nel frattempo solo qualche timido segnale di parziale pentimento. O accettano senza discutere la dura sanzione, oppure avranno tempo fino al 5 dicembre per nominare un "arbitro" e andare allo scontro totale con il loro datore di lavoro. Il quale, da parte sua, s'è però tenuto come ulteriore minaccia un asso nella manica: la causa civile per la violazione dei diritti d'mmagine, che potrebbe essere intentata nei prossimi mesi e farebbe impennare (in caso di condanna dei calciatori) il risarcimento al club fino a 8 milioni.