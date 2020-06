Ultimissime formazioni Verona-Napoli, Repubblica - Ospina tra i pali, Politano e Milik dal 1'! Allan e Hysaj verso una maglia da titolare

Ultimissime formazioni Verona-Napoli - Niente Serie A dal 29 febbraio, quando gli azzurri vinsero col Torino al San Paolo. Alle ore 19.30 il Napoli ritorna in campo in campionato alle ore 19.30 allo stadio Bentegodi.

L'edizione odierna di Repubblica svela le ultime di formazione per il Napoli a Verona:

"Ma il futuro può attendere. Per Verona il Napoli è infatti partito ieri pomeriggio su un volo charter affollatissimo, in cui hanno trovato posto ben 24 convocati. Out per motivi precauzionali solamente Manolas e Malcuit, reduci entrambi da infortuni e non ancora al meglio. Gli altri ci sono tutti ed è la prova tangibile della volontà di Gattuso di non escludere nessuno, dalla volata finale. Con i 5 cambi a partita aumentano del resto le possibilità delle seconde linee di alternarsi con i titolari, anche se al Bentegodi il turn over sarà almeno inizialmente abbastanza limitato. Tra i pali tornerà Ospina, che si darà il cambio d’ora in poi abbastanza regolarmente con Meret. A sinistra Hysaj è favorito su Mario Rui. A centrocampo Allan se la gioca con Fabian, nonostante il colpo alla caviglia subito durante la rifinitura dal brasiliano. Le novità più interessanti sono previste tuttavia in attacco, dove Politano e Milik sono in vantaggio su Callejòn e Mertens. Il belga è un po’ affaticato e sarà un asso nella manica da calare nel momento decisivo, in caso di necessità. Nello stadio vuoto arbitrerà Pasqua: almeno dal punto di vista ambientale senza i tifosi dell’Hellas saranno 90’ meno complicati. Gli stipendi in arrivo sono invece una motivazione in più".