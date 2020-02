Samp-Napoli, Tuttosport: Maksimovic torna al fianco di Manolas, Koulibaly e Mertens in panchina

Ultime notizie calcio Napoli. Monday night per il Napoli che gioca domani contro la Sampdoria alle ore 20.45 a Marassi. Trasferta insidiosa, gli azzurri cercheranno i tre punti per dare continuità. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Il mercato di gennaio ha portato rinforzi ed una ventata di ottimismo per il Napoli rigenerato dalla cura Gattuso. L’ottimismo riguarda il recupero di calciatori troppo importanti come Maksimovic, Mertens e adesso pure di Koulibaly. Tranne il serbo, candidato domani a Genova ad un posto da titolare di fianco a Manolas, il belga ed il senegalese dovrebbero essere convocati per il monday night contro la Sampdoria, ma inizialmente dovrebbero partire dalla panchina.