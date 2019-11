CdM - Fabian in dubbio, non ha smaltito il problema muscolare: Ancelotti deciderà all'ultimo

Ultime calcio Napoli. Fabian Ruiz deve smaltire alcuni problemi fisici e resta in dubbio per la partita di Liverpool. Ieri ha svolto lavoro differenziato ma è stato convocato da Carlo Ancelotti per la trasferta di Champions League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Anche Fabian Ruiz ha svolto lavoro differenziato. Lo spagnolo non ha smaltito ancora i problemi di natura muscolare e solo all’ultimo si deciderà se portarlo almeno in panchina. Nel caso contrario, Gaetano si aggregherà alla prima squadra rinunciando alla gara con la Primavera.