Udinese-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: recupera Koulibaly, ballottaggio in attacco per Ancelotti. Altra esclusione per Callejon [GRAFICO]

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Udinese-Napoli. Tra gli azzurri recupera Kalidou Koulibaly che farà coppia con Manolas al centro della difesa. A sinistra ci sarà Mario Rui. In mezzo al campo spazio ad Insigne, Fabian Ruiz, Zielinski ed Elmas. Altra esclusione quindi per Callejon. In attacco ballottaggio Lozano-Mertens mentre è certo del posto Llorente. Gotti si affida al 3-5-2 con Okaka e Nestorovski di punta. Centrocampo folto composto da Opoku, Mandragora, Walace, De Paul e Larsen.