Ultime Calcio Napoli - La moviola della Gazzetta dello Sport per Udinese-Napoli: "Al 79’ su calcio d’angolo per il Napoli Maksimovic che si sta scaldando a bordocampo va a protestare con l’assistente, Mariani lo ammonisce. Subito dopo torna aggressivo dall’assistente. Per lui un rosso diretto in panchina. Al 91’ l’arbitro fischia fallo di mano a Mario Rui fuori in attacco fuori area: in realtà è toccato sul petto, ma la protesta è troppo veemente: giallo"