Anche l'Udinese pensa al mercato in entrata. I friulani, dopo la confermadi Igor Tudor, si sono fiondati su Simone Verdi ed Adam Ounas della SSC Napoli. Difficile, però che il club azzurro decida di cederli in prestito: la società partenopea, infatti, vuole incassare per poter investire il ricavo sul mercato. A riportare la notizia l'edizione odierna del Messaggero Veneto.