Tuttosport - Vanoli punta sulla bestia nera del Napoli per fare risultato domani

Napoli - Paolo Vanoli si affida a Sanabria per la sfida di domani contro gli azzurri. L'attaccante, come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, è una vera bestia nera del Napoli:

"Bisogna invece tornare indietro di quasi undici mesi per trovare l’ultima rete casalinga del paraguaiano su azione: era il 7 gennaio e l’avversario era il Napoli. Colpì anche un palo in quella patita che per il Torino finì in festa: 3-0 ai campioni d’Italia in carica. Poi, in questo 2024, Sanabria ha segnato appena altre tre volte, tutte in trasferta: contro Verona e Cagliari in questa stagione, contro il Napoli nella scorsa, con una bella rovesciata che ha regalato il pareggio ai granata. Certo i numeri dell’attaccante con il Torino nel 2024 non sono da bomber di razza: solamente cinque gol in totale, due dei quali però proprio alla formazione partenopea, quella contro cui sarà chiamato a vedersela domani".