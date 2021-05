Tuttosport va oltre la svista di Fabbri: il torto più grande del Napoli è stato non chiudere la gara quando aveva ancora le forze

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport commenta così il pareggio del Napoli: "Una rete-beffa per il Napoli, che stava stringendo i denti dopo l’uscita di Osimhen (si era procurato un taglio alla testa nello scontro aereo con Ceppitelli) che aveva sbloccato il punteggio dopo soli 13 minuti su assist di Insigne e aveva pure trovato il 2-0 all’8' della ripresa. Raddoppio negato dall’arbitro Fabbri per una mano appoggiata su Godin, poi finito a terra: il tocco del nigeriano è sembrato genuino e privo dell’intensità che sarebbe servita per buttare giù il colosso uruguaiano. E questo è stato il torto più grande degli azzurri, non essere riusciti a chiudere la gara, quando le energie erano ancora sufficienti e prima di accusare la fatica nel finale di gara".