Tuttosport - Un appello di Gattuso alla squadra nel momento di piena crisi e critiche feroci: così è nata la riscossa del Napoli

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea quanto Gattuso sia stato comunque bravo a tenere in piedi la situazione nonostante il periodo negativo condizionato da infortuni e tensioni create da De Laurentiis subito dopo la sconfitta di Verona.

Rino Gattuso

RINASCITA NAPOLI: COSI' GATTUSO HA TENUTO IN PIEDI LA SQUADRA

Il quotidiano scrive: "Per 14 giornate il Napoli è stato costretto ad inseguire e tenere botta, restando agganciato al gruppo di formazioni che si scambiavano le posizioni in zona Champions di settimana in settimana. Ringhio ha chiesto alla squadra di non fermarsi e lo sforzo è stato premiato anche grazie alla lunga striscia di risultati positivi che è cominciata da quando sono rientrati tutti gli attaccanti dai rispettivi infortuni. Precisamente 11 giornate, con 8 vittorie, due pareggi (contro l’Inter e il 3-3 di Sassuolo che grida ancora vendetta) ed una sola sconfitta, quella contro la Juventus che, però, va catalogata come recupero della terza giornata del girone d’andata".