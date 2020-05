Tuttosport - Tre droni in volo a Castel Volturno: servono anche per tenersi al riparo da accuse di non aver rispettato protocolli e distanze

Notizie calcio Napoli - Il Napoli si è attenuto in maniera capillare alle prescrizioni volute dal Governo ed ha confermato di essere club all’avanguardia nel panorama calcistico nazionale, secondo l’edizione odierna di Tuttosport:

“I magazzinieri hanno provveduto a delimitare le aree riservate a ogni giocatore, nel cerchio di centrocampo lo staff tecnico ha ripreso l’attività con una telecamera a bordocampo e con tre droni in volo continuo. Materiale che servirà anche per tenersi al riparo da possibili accuse di non aver rispettato i protocolli: sui file è possibile verificare che tutti i calciatori hanno lavorato al massimo in quattro su ognuno dei tre campi, mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando anche il più banale contatto”