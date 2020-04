Tuttosport - Taglio stipendi, si va verso intesa tra ADL e tesserati: ecco la soluzione condivisa per le ultime quattro mensilità

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito alla questione legata al taglio degli stipendi in casa Napoli: "Nel frattempo il presidente e la dirigenza continuano a lavorare su vari fronti. Uno di questi è quello degli stipendi. La discussione con agenti ed avvocati dei calciatori è ancora apertissima e la soluzione potrebbe essere trovata con un mese e mezzo di risparmio per la società, un altro mese e mezzo potrebbe essere pagato e l’ultimo mese (dei 4) potrebbe essere spalmato nella prossima stagione. Ma i tesserati accetteranno? Probabilmente sì, ma il patron De Laurentiis si è imbattuto in una situazione che nelle 100 pagine (circa) dei contratti non era prevista in nessuna delle centinaia di clausole: alla pandemia proprio non ci aveva pensato. Riduzioni di stipendio che riguarderanno anche i dirigenti, tra cui quelli dello staff mercato che non ha mai smesso di lavorare".