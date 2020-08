Tuttosport su Osimhen: "Ha dimostrato di poter ripetere le gesta di Cavani e Higuain, i tifosi del Napoli l'hanno osannato!"

Il calciatore più celebrato non ha tradito le attese. Victor Osimhen si è preso subito la scena del Napoli con tre gol in soli 8 minuti al tramortito Aquila, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport:

“Una partenza devastante per il centravanti nigeriano (nonostante non giocasse da marzo ed essendosi allenato in 5 giorni con i ritmi duri di Gattuso) che ha così spiegato perché il Napoli lo ha acquistato investendo complessivamente 80 milioni di euro. E ora che l’ex attaccante del Lille ha dimostrato di poter ripetere nel Napoli le gesta di Cavani e Higuain, anche i tifosi al Patini si sono stropicciati gli occhi osannandolo”