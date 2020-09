Tuttosport su Milik: non è preoccupato di stare un anno in tribuna, l'entourage gli ha fatto notare una cosa

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Milik: "Non vuole accettare la munifica offerta della Roma (4,5 milioni netti a stagione con premi che consentirebbero di avvicinarsi ai 5) e ha deciso di aspettare. Cosa? Magari proprio la Juventus, che due mesi fa, effettivamente, lo aveva sondato e gli aveva fatto capire che lo avrebbe ingaggiato. Ma tante cose sono cambiate nel frattempo, a partire dall’allenatore: prima c’era Maurizio Sarri che avrebbe gradito molto il polacco; adesso c’è Andrea Pirlo che ha, invece, espressamente chiesto di avere Edin Dzeko e lo ha reclamato anche domenica dopo l’amichevole contro il Novara. Milik, tuttavia, aspetta. E, per ora, rifiuta la Roma, con l’idea di liberarsi a parametro zero al termine della stagione e trovarsi poi una sistemazione da svincolato. Qualcuno del suo entourage gli ha fatto notare che la scelta comporterebbe non pochi rischi, primo fra tutti quello di non arrivare a disputare gli Europei, se il Napoli lo tenesse - come è probabile - in tribuna per tutta la stagione, compromettendone anche la prossima (chiedere a Rabiot per saperne di più). Ma Milik, per il momento, non sembra preoccupato".