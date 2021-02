Tuttosport su Mertens: improbabile l’utilizzo dal via con il Benevento, ha solo mezz'ora nelle gambe

Ultime calcio Napoli - Anche col Granada si è visto che il Napoli non ha tanta forza nelle gambe, a causa del gran numero di partite in questi due mesi trascorsi senza mai poter preparare agonisticamente la rosa. Ne parla Tuttosport.

“Chi gioca sempre è stanco e chi non gioca da tempo non è allenato a sufficienza. Proprio come Mertens, per il quale sembra improbabile l’utilizzo dal via con il Benevento. Dries ha solo mezzora nelle gambe e Gattuso lo manderà in campo nel finale, magari per Insigne che sta stringendo i denti”