Tuttosport su Insigne: chissà se il genio di Napoli chiuderà la carriera all'ombra del Vesuvio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Insigne: "Sono state notte magiche finora per l'Italia, ma il bello deve ancora venire: parola di Lorenzo Insigne, il Genio di Napoli che porta con «felicità, orgoglio e spensieratezza» il 10 sulle spalle in questa avventura che definisce, pure lui, una grande favola. Ha appena compiuto 30 anni, giocato quasi 400 gare e fatto quasi 110 reti con la squadra del suo cuore (ma chissà se chiuderà la carriera all'ombra del Vesuvio: il contratto scade nel 2022 e tutto per ora è sospeso), ha vinto trofei, partecipato alla Champions, partecipato con la Nazionale ai maggiori eventi. Ma questo Europeo ha un sapore speciale"