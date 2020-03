TuttoSport - "Stop al campionato impedisce alla Lazio di giocarsi il titolo", parole del portavoce di Lotito un boomerang!

Ultimissime calcio Napoli - Dura la presa di posizione della Lazio, che sin da ieri pomeriggio, quando ancora quella di veder sospeso il campionato era una semplice ipotesi, ha espresso attraverso il portavoce di Claudio Lotito Arturo Diaconale delle perplessità relative a questo provvedimento. Chiaro il suo timore, condiviso da tutti i tifosi della Lazio: uno stop al campionato potrebbe privare i biancocelesti di lottare per lo scudetto in una annata tanto speciale. Questo il commento di TuttoSport alle dichiarazioni di Diaconale: definisce queste dichiarazioni "la cartina tornasole" della lotta di Lotito contro la sospensione del campionato, con queste parole che però "sono un boomerang" per il patron della Lazio in un momento di tale emergenza per tutto il Paese.

Lotito sullo stop al campionato