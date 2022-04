Tuttosport - Squadra contraria al ritiro mentre Spalletti ha appoggiato la linea del club: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport pone l'attenzione sui rapporti interni tra squadra e Spalletti dopo la vicenda ritiro (poi abolito). Il tecnico si era schierato dalla parte della società in tal senso.

"L’annuncio dl ritiro permanente, po abolito oggi, ha aumentato la tensione. Giocatori molto arrabbiati, tra urla, mugugni, calci e pugni agli armadietti, hanno manifestato il loro dissenso. In treno, su cui non sono saliti Meret e Insigne per accordi presi in precedenza, durante il viaggio di ritorno verso Napoli, hanno provato a convincere il tecnico a cambiare idea tramite Mertens e altri senatori. Nota a margine: Ancelotti, allora, si era subito opposto al ritiro mettendosi dalla parte di giocatori, stavolta invece Spalletti si è schierato con la società e seguendone gli input. Da ora in poi è lecito chiedersi come saranno i rapporti tra tecnico e gruppo"