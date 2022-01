Tuttosport - Napoli: tentazione Osimhen e Insigne per Spalletti: possono partire titolari

Ultime sulle condizioni di Victor Osimhen e il suo recupero, con Spalletti che è in dubbio per schierarlo a partita in corso o dal primo minuto contro la Salernitana.

Le ultimissime sulle condizioni di Osimhen da Tuttosport:

Avanti un altro. Ieri Lorenzo Insigne è tornato ad allenarsi con il gruppo, dopo aver svolto lavoro differenziato negli ultimi giorni a causa del problema all’adduttore destro avvertito nel corso della partita con la Sampdoria: una distrazione muscolare che gli ha impedito di giocare sia l’ottavo di Coppa Italia contro la Fiorentina che l’ultimo turno di campionato a Bologna. Insigne ha svolto l’intera seduta mattutina con gli altri compagni di squadra e domenica Spalletti potrà schierarlo contro la Salernitana. Dal primo minuto? Questa decisione verrà presa soltanto poche ore prima del match, anche perchè il quadrilatero Lozano-Osimhen-Elmas-Mertens ha fornito un’ottima prestazione lunedì contro il Bologna e non è detto che non sia confermato anche per il prossimo match. Il capitano potrebbe sedere in panchina, di fianco a Victor Osimhen che sta continuando a passo spedito verso il recupero atletico definitivo. Scalpita il nigeriano, ha voglia di tornare ad essere decisivo come prima del crac alla testa e sogna un posto da titolare fin dal derby contro la Salernitana.

Cosa deciderà Spalletti? La tentazione è forte, trattandosi dell’attaccante sul quale il club azzurro ha costruito sia la squadra che gli ambiziosi propositi stagionali. Ormai la maschera nera protettiva non è più un fastidio e dalla prossima settimana i tecnici dell’Ortopedia Ruggiero gliela sistemeranno ulteriormente per permettergli di giocare come se non l’avesse. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta e quando il calendario prevede la trasferta a Venezia, il bomber azzurro riceverà un nuovo dispositivo ancora più leggero. Da titolare oppure no, sicuramente Osimhen avrà spazio nel derby con i granata, con un minutaggio superiore ai 24 minuti del Dall’Ara. Insigne, Osimhen e non solo. Il parco attaccanti degli azzurri tornerà al completo nella giornata di domani, perché è atteso di rientro dal Camerun anche Adam Ounas . La sua Coppa d’Africa è finita ieri pomeriggio, dopo il 3-1 incassato dall’Algeria per mano della Costa d’Avorio, una sconfitta che ha eliminato ai gironi una delle due finaliste dell’ultima edizione. L’altra era il Senegal di Koulibaly , già qualificata ai Quarti al pari del Camerun di Anguissa. Ounas farà rientro a Castelvolturno nella giornata di domani, ma è improbabile che possa essere convocato, anche perché avverte un dolorino che non gli ha permesso di essere convocato per il match Algeria-Costa d’Avorio. Resta da capire solo qual è la situazione sanitaria di Ospina .