CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Spalletti sarà legato all’Inter fino al 30 giugno e per partecipare alla eventuale conferenza stampa che De Laurentiis sta ancora decidendo dove organizzare, dovrebbe chiedere al club nerazzurro, con il quale i rapporti non sono idilliaci, una eventuale liberatoria. Sembra improbabile che possa ottenerla, anche alla luce del particolare che dovrebbe percepire dall’Inter fino all’ultimo centesimo, finanche il premio per lo scudetto".