Tuttosport - Spalletti attende con trepidazione i rientri di Demme e Lobotka

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Certo, la stanchezza comincia ad affiorare ed è una compagna di viaggio per tutti quelli che partecipano alle coppe. Il Napoli non è escluso dall’elenco del pathos e Luciano Spalletti aspetta con una certa trepidazione il ritorno di Demme e Lobotka per dare un po’ di respiro a Fabian Ruiz: unico centrocampista ad aver giocato tutte e 4 gare, con un ammontare di 342 minuti nel contagiri. Dovrà stringere i denti lo spagnolo e scendere in campo anche stasera contro l’Udinese, formazione alla quale ha segnato già due gol nella sua esperienza italiana, uno dei quali proprio al Friuli nella sua stagione d’esordio con i partenopei"