Tuttosport si interroga: dobbiamo aspettarci un altro colpo di teatro da ADL? Finora nessuno dei tecnici contattati l'ha convinto

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su De Laurentiis e la scelta dell'allenatore: "Il match vale tutta la stagione ed è assolutamente vietato sbagliare, anche nel rispetto della poderosa rimonta. Poi, da lunedì si vedrà: tutti sono curiosi di sapere quali saranno le mosse di Aurelio De Laurentiis. Qualcuno sostiene che il presidente potrebbe concedersi un altro colpo di teatro, come quando annunciò tra lo stupore generale l’arrivo di Carlo Ancelotti, dopo aver portato avanti la trattativa personalmente ed in gran segreto: Sarri, che era ancora il tecnico del Napoli, lo seppe guardando alla tv il momento in cui De Laurentiis accompagnò il nuovo allenatore nella sede della Filmauro per firmare il contratto. La scena si ripeterà anche quest’anno? Finora il patron non è stato convinto fino in fondo da nessuno dei trainer contattati"