Tuttosport - Serie A apertissima, eravamo abituati ai monologhi Juventus! La gara col Napoli ha portato a un precedente mai visto

Ultime Serie A - Inter detta la fuga, con il sorpasso al Milan per un campionato aperto. Apertissimo, secondo Tuttosport.

“Non capitava da tempo, abituati come eravamo a testa a testa oppure a monologhi, in cui l’unico nome a non mancare mai era quello della Juventus. In questo momento, dai 50 punti dell’Inter ai 40 del terzetto Napoli, Atalanta e Lazio, tutto è possibile, in una Serie A che offre eque opportunità, giornata dopo giornata, alle prime sette della classifica. E a tutto questo, poi, la Juventus deve aggiungere anche una partita in meno, l’ormai famosa gara di Torino con il Napoli, che ha portato a un precedente mai visto in Italia: un match di ritorno (quello di sabato sera vinto dagli azzurri) disputato prima di quello di andata. Di cui non conosciamo ancora la data in cui verrà giocato”