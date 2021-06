Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulla volontà dei club di serie A di ridurre gli stipendi dei calciatori per la crisi in atto per la pandemia: "Ma la volontà della Serie A è quella di discutere anche della necessità di una decurtazione degli stipendi che pesano sui bilanci in modo sempre più preoccupante alla luce della mancanza di ricavi da stadio nella stagione appena conclusa, vissuta a porte chiuse negli stadi per le restrizioni anti-covid"