Tuttosport - Serie A al via il 31 maggio, la Lega ha stilato il calendario: novità sugli orari di gara

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla possibile ripresa della serie A: "La speranza è in realtà quella di poter tornare in campo già il 31 maggio quando si giocheranno i recuperi. Dal 4 giugno, invece, via alle 12 giornate che ancora mancano per chiudere la stagione. Il programma è quello di giocare le partite in tre turni settimanali di due giorni ciascuno fino al 21 giugno. Durante questi primi sei turni le gare saranno spalmate su tre fasce orarie giornaliere. Dal 24 giugno, poi, le fasce si ridurranno a due per evitare la partite delle 15, troppo a rischio per le temperature, ma si amplierà la spalmatura su tre giorni. Come negli Europei, appunto, durante i quali si sarebbero giocate solo due gare al giorno dopo la fase a gironi dagli ottavi in poi. L’ipotesi di partire al 31 maggio è avvalorata anche da una bozza con le ipotesi riaperture che il Governo ha discusso nei giorni scorsi con le “parti sociali”. Che, però, rimanda addirittura alla primavera prossima l’apertura al pubblico degli stadi. Sempre che, ovviamente, nel frattempo non venga avviata la vaccinazione o trovata una cura efficace contro il virus".