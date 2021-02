Tuttosport - Se la Juve non prende Scamacca può virare di nuovo su Milik in estate

Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "A Pirlo le soluzioni offensive non mancano a prescindere da come finirà il caso Scamacca nelle prossime ore. Una cosa, però, è certa: non dovesse arrivare l’attaccante azzurro, un nove alternativo a Morata continuerebbe a mancare in rosa. Ecco perché, in caso di fumata nera con il Sassuolo, il discorso verrebbe rimandato all’estate e a giugno tornerebbe nel mirino anche Arkadiusz Milik, nelle scorse settimane trasferitosi dal Napoli all’Olympique Marsiglia".