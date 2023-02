Scontro ADL-spogliatoio sui premi Champions: la verità su quel famoso Napoli-Verona 1-1

Calcio Napoli - "De Laurentiis punta ad alzare la coppa più prestigiosa d’Europa" scrive Tuttosport questa mattina in edicola che racconta questo desiderio folle da parte del presidente del Napoli che vede nella sua squadra le qualità giuste per fare strada anche nella massima competizione per club in Europa. Il quotidiano torinese racconta come in passato la questione premi sia stato motivo di frattura con lo spogliatoio.

Premi Champions League De Laurentiis

L'edizione odierna di Tuttosport entra nel merito dei premi extra contratto che De Laurentiis ha promesso alla squadra. L'eventuale vittoria della Champions League porterebbe un montepremi nelle casse del club pari a 120 milioni di euro. Una somma decisamente da capogiro che cambierebbe la storia recente del Napoli: "Un montepremi da capogiro e tale da invogliarlo a fare una cosa che un paio di anni fa lo portò allo scontro con la squadra che fallì l’accesso nella massima competizione continentale, proprio all’ultima giornata con l’1-1 contro il Verona: riconoscerà un doppio premio ai calciatori, oltre quello già previsto nei bonus inseriti nel contratto".