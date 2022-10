Tuttosport - Schreuder si gioca la panchina con il Napoli: c’è già il nome del possibile sostituto

Calcio Napoli - Schreuder si gioca la panchina domani contro il Napoli. E' la sensazione che aleggia nel mondo Ajax secondo l'edizione odierna di Tuttosport. L'allenatore è sulla graticola dopo il pessimo risultato contro il napoli nella gara d'andata. Come se non bastasse, i nervi sono ancora più tesi nello spogliatoio dove Tadic non avrebbe un ottimo feeling con il tecnico.

"E' inaccettabile". Questo è stato il commento dell'Ajax dopo il tonfo interno contro la squadra di Spalletti. Un altro risultato negativo domani potrebbe segnare l'esonero di Schreuder sul quale c'è il fantasma di Pochettino.