Tuttosport - Sassuolo-Pinamonti, accelerata decisiva! L'attaccante ha accettato: via libera a Raspadori-Napoli?

Calciomercato Napoli. La vicenda Raspadori continua ad andare avanti, con Napoli e Sassuolo che si sono incontrati senza trovare l'accordo definitivo. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore, ma intanto gli emiliano sono vicini a chiudere un altro attaccante.

Dell'operazione Napoli-Raspadori ne ha parlato anche Tuttosport:

Proseguono le manovre per portare Giacomo Raspadori in Campania. Ieri due ore di summit tra i dirigenti del Napoli e quelli del Sassuolo durante il quale, in un clima cordiale, è però rimasta invariata la distanza di 10 milioni tra i 30 offerti da De Laurentiis e i 40 richiesti da Carnevali . Ci si aggiornerà presto, ma c’è fiducia al punto che il Sassuolo ha accelerato per Pinamonti : l’attaccante dell’Inter ha detto sì agli emiliani e non aspetterà più l’Atalanta. Con l’Inter c’è già un accordo che prevede anche il diritto di riacquisto da parte dei nerazzurri.