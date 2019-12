Tuttosport - Rivoluzione Napoli a giugno: Giuntoli prova a giocare d'anticipo su Amrabat alzando l'offerta

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive sul calciomercato del Napoli: "La società è già proiettata a giugno, quando verosimilmente ci sarà la vera rivoluzione. Il Napoli ha puntato Amrabat e non è una novità, ma per battere la concorrenza e assicurarsi il centrocampista del Verona, il club azzurro prova a giocare di anticipo. Ha aumentato l’offerta al Verona (che ha il diritto di riscatto dal club Bruges che ne detiene il cartellino) a 12 milioni più 3 di bonus e le prossime ore potrebbero essere decisive per bloccare Amrabat adesso ed averlo a fine stagione anche perché avendo giocato con due squadre (Brugge e Verona) non potrebbe fare il terzo trasferimento nel corso della medesima stagione calcistica".