Tuttosport - Rinvio Inter-Sassuolo? La sentenza CONI su Juventus-Napoli ha aperto le cataratte della “deregulation da comunicazione sanitaria”

Ultime calcio Napoli - L’ufficialità del rinvio di Inter-Sassuolo da parte della Lega Serie A è arrivata nella serata di ieri, alle 18.40, dopo l’ennesima giornata di discussioni che, in verità, hanno riguardato di più gli altri club che non quelli direttamente interessati. Ne parla Tuttosport.

“Questa volta è stata l’Ats di Milano a disporre il rinvio della gara. E in molti hanno eccepito come questo non rientri nei poteri dell’autorità sanitaria che può decidere le quarantene ma non la sospensione o il rinvio delle partite. In Lega hanno preferito non innescare ulteriori tensioni e battaglia di giurisdizioni: c’è ormai l’amara consapevolezza di come la sentenza del Coni su Juventus-Napoli abbia aperto le cataratte della “deregulation da comunicazione sanitaria”. L’intenzione è quella di cercare in fretta di ritrovare una uniformità di giudizio”