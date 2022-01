Tuttosport - Rilancio Torino per Gatti del Frosinone: in corsa ci sono anche Sassuolo e Inter

Calciomercato Napoli - Rilancio Torino per Gatti del Frosinone. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport. Sul difensore c'è anche il Napoli come è noto da diverso tempo.

"Trappole per il Toro all’inseguimento di Gatti. Ma resta il fatto che, dopo gli incontri di ieri, l’offerta granata (nuovamente alzata) è la migliore. Però non basta ancora per convincere il Frosinone. In attesa di nuove trattative per il difensore dei ciociari, occhio anche al Sassuolo e, a sorpresa, all’Inter: un mezzo intrigo".