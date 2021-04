Tuttosport - Rebus Torino, tre ballottaggi in extremis per Nicola

CALCIO NAPOLI - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, la formazione del Torino è ancora di fatto un rebus: "Sono sostanzialmente tre i ballottaggi ancora aperti. Il tema più rilevante è quello della presenza fra i pali di Salvatore Sirigu. L’estremo difensore nuorese si è allenato bene, ha ritrovato una buona brillantezza dal punto di vista fisico e nonostante le poche sedute svolte coi compagni giocherà al posto di Milinkovic-Savic, apparso molto incerto a Bologna. Il test di questa mattina sarà decisivo, ma non sembrano esserci particolari controindicazioni: Sirigu tornerà in porta (mancava dal derby contro la Juventus del 3 aprile). Gli altri due nodi riguardano la zona del centrocampo. In mezzo torna infatti d’attualità il duello Lukic-Rincon. Dubbio anche sulla fascia destra: Singo è favorito su Vojvoda"