Tuttosport - Quattro azzurri hanno ceduto di botto nel finale contro il Cagliari: la stanchezza per la rincorsa Champions si è fatta sentire

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Napoli-Cagliari: "Il gol del centrocampista uruguaiano, ma anche qualche defaillance degli azzurri: la squadra è sembrata stanca, come se la poderosa rimonta dal settimo posto del 21 febbraio (4-2 per mano dell’Atalanta) ed il primo assaggio d’estate, avessero fiaccato un bel po’ di calciatori del Napoli. Fabian Ruiz, Zielinski, ma anche Lozano ed Insigne sono crollati di botto ad un quarto d’ora dal termine ed i loro sostituti (Mertens, Elmas e Politano) non hanno garantito quelle ripartenze sulle quali Gattuso aveva puntato per affondare i sardi totalmente sbilanciati con tre punte pesanti quali Pavoletti, Cerri e Simeone".